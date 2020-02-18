وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد لبحث تشكيل الحكومة العراقية

توجه وفد من حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة رئيسه المشترك لاهور شيخ جنكي إلى العاصمة العراقية ​بغداد​، للتشاور بشأن ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​. هذا وانتخب مجلس قيادة ​حزب الاتحاد​ الوطني الكردستاني كلا من بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي رئيسين مشتركين للحزب.

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