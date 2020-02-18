المخابرات الروسية تعلن عن إحباط عملين إرهابيين في القرم

أعلنت المخابرات الروسية عن "إحباط جهاز ​الأمن​ الفدرالي الروسي، عملين إرهابيين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة ​القرم​"، موضحة أنه "تمكن رجال الأمن من اعتقال اثنين من المراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع".

وأشارت في بيان إلى أنه "تم اعتقال المتهمين وهما من سكان مدينة كيرتش، ومن مواليد عامي 2003 و2004 وتم العثور في محل إقامة المعتقلين على عبوات ناسفة يدوية الصنع، تم شراء مكوناتها عبر الإنترنت، وقد قام الموقوفين باختبار فعالية العبوات المذكورة على ​الحيوانات​، حيث أقر أحد الموقوفين لرجال الأمن، بأنه قام مع شريكه بالتدرب على قتل الحيوانات، و بإحراق أحد الحيوانات بواسطة محلول كيميائي، وضرب آخر بالحائط، وضرب الثالث على رأسه".