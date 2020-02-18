الصحة العالمية: فيروس كورونا انتقل من إنسان لآخر في 12 دولة غير الصين

كشف المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم، خلال ​مؤتمر​ صحفي عن "تسجيل 92 ​حالات​ انتقال ل​فيروس كورونا​ بين البشر في 12 دولة غير ​الصين​". إضغط للمزيد

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