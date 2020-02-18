المزارعون يغلقون طرقا رئيسية بالجرارات في اسبانيا

أغلق آلاف المزارعين في إسبانيا طرقا رئيسية في منطقة إكستريمادورا في غرب البلاد، مطالبين "بأسعار عادلة" لمنتجاتهم. وقامت الجرارات بعرقلة حركة السير في عدة طرق رئيسية في المنطقة.
وتشهد إسبانيا منذ نهاية كانون الثاني الماضي موجة احتجاجات من المزارعين، على انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى تآكل أرباح المزارعين، وفقا للنقابات الزراعية.
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