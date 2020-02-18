المزارعون يغلقون طرقا رئيسية بالجرارات في اسبانيا

أغلق آلاف ​المزارعين​ في ​إسبانيا​ طرقا رئيسية في منطقة إكستريمادورا في غرب البلاد، مطالبين "بأسعار عادلة" لمنتجاتهم. وقامت الجرارات بعرقلة ​حركة السير​ في عدة طرق رئيسية في المنطقة.

وتشهد إسبانيا منذ نهاية كانون الثاني الماضي موجة ​احتجاجات​ من المزارعين، على انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى تآكل أرباح المزارعين، وفقا للنقابات الزراعية.