سكرتير مجلس الأمن الروسي يعلن عن رغبة بوتين بلقاء أمير قطر

أعلن سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​ ​نيكولاي باتروشيف​ أنه "بحث مع ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عددا كبيرا من قضايا العلاقات الروسية القطرية، بما فيها ما يتعلق بمجالي الأمن والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى تفاعل البلدين على صعيد المنظمات والمحافل الدولية"، مبلغا اياه "أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ يأمل بلقاءه خلال فعاليات ​منتدى بطرسبورغ الاقتصادي​ الدولي في شهر حزيران المقبل".

ووصل باتروشيف إلى قطر اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مشاورات حول قضايا الأمن.

وتم الإعلان في وقت سابق أن قطر ستشارك بصفة دولة ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المقرر عقده في الفترة بين 3 و6 حزيران المقبل.