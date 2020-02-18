سلطات روسيا: تعليق دخول المواطنين الصينيين إلى روسيا ابتداء من 20 شباط

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن ​موسكو​ قررت تعليق دخول المواطنين الصينيين إلى ​روسيا​ ابتداء من 20 فبراير، بسبب ​فيروس كورونا​ القاتل.

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