الدفاع المدني: سقوط قتيل جراء احتراق سيارته في البترون

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني أن عناصرها أخمدوا حريقاََ اتى على ​سيارة​ في البترون. توازيا عمل العناصر على سحب جثة سائق السيارة الذي قضى جراء الحريق فيما تولوا نقلها الى ​مستشفى البترون​، وذلك بعد حضور ​الاجهزة الأمنية​ المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة. إضغط للمزيد

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