الخارجية الروسية: العقوبات لن تؤثر على علاقتنا بفنزويلا وسوريا وإيران

شددت مصادر في وزارة الخارجية الروسية، أنه "لن تؤثر أي عقوبات على تعاوننا مع السلطات الشرعية في فنزويلا وسوريا وإيران".
جاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على فرع من شركة «روسنفت» الروسية لتعاملها مع فنزويلا. وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تخطط لرفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية، رداً على قرار واشنطن بفرض عقوبات على شركة الطيران المملوكة للدولة كونفياسا.
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