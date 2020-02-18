حراك بعلبك ينفذ مسيرة شموع عن روح الشاب أحمد توفيق

قامت مجموعة من شبان حراك ​بعلبك​ بمسيرة من ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك باتجاه السوق التجاري، حاملين الشموع، ورافعين الاعلام اللبنانية، تحية لروح الشاب أحمد توفيق الذي قضى متأثرا بجراحه في أحداث الجميزات - ​طرابلس​ .

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