مصادر الـ"NBN":اتجاه شبه أكيد لعدم دفع مستحقات اليورو بوند

أكدت معلومات قناة الـ"”NBN أن "حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة أعرب عن ارتياحه للصحافيين بعد خروجه من إجتماعه المالي مع رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، ولفت الحاكم الى عدم رغبته في الكلام، وقال "إنني مرتاح وما عندي شي إحكي للإعلام".

ولفتت مصادر الـ"NBN" أن "الاتجاه بات شبه أكيد لعدم دفع مستحقات ​اليورو​ بوند، والتوجه الى اعادة جدولة واعادة هيكلة الدين، الأمر الذي يفرض مفاوضات بين الحكومة والدائنين".