أكدت معلومات قناة الـ"”NBN أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعرب عن ارتياحه للصحافيين بعد خروجه من إجتماعه المالي مع رئيس الحكومة حسان دياب، ولفت الحاكم الى عدم رغبته في الكلام، وقال "إنني مرتاح وما عندي شي إحكي للإعلام".
ولفتت مصادر الـ"NBN" أن "الاتجاه بات شبه أكيد لعدم دفع مستحقات اليورو بوند، والتوجه الى اعادة جدولة واعادة هيكلة الدين، الأمر الذي يفرض مفاوضات بين الحكومة والدائنين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"NBN":اتجاه شبه أكيد لعدم دفع مستحقات اليورو بوند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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