وزير الاتصالات بحث مع السفير الإسباني الأوضاع العامة في لبنان

استقبل وزير الاتصالات ​طلال حواط​ السفير الإسباني خوسيه ماريا فيريه في مكتبه بالوزارة، مهنئا إياه بتوليه المنصب الجديد. وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لحواط، "عرض للأوضاع العامة في ​لبنان​ وما يواجهه من تحديات سياسية واقتصادية وكيفية تطوير ​قطاع الاتصالات​ في لبنان. كما تم البحث في موضوع إلغاء المؤتمر ​العالم​ي للجوال MWC في ​برشلونة​ المزمع عقده هذا الشهر، والذي يعتبر كأكبر تجمع سنوي لصناعة الاتصالات في العالم".

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