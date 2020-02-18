النشرة: توقيف سوري ببلدة برج الملوك بجرم إقامة منتهية الصلاحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ ان دورية من ​امن الدولة​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا أوقفت في بلدة ​برج الملوك​ قضاء مرجعيون السوري م.ا.م بجرم إقامة منتهية الصلاحية ومخالفة أنظمة وتم تسليمه إلى مخفر ​قوى الأمن​ في البلدة للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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