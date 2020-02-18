أفادت مصادر متابعة ل​قناة المنار​ عن "وجود 3 خيارات امام ​لبنان​ بما يخص سندات اليوروبوند، والاول يقضي بدفع لبنان مستحقاته ​المال​ية وهذا الامر صعب لأن لبنان لا يملك المال الكافي، والثاني يقضي بعدم الدفع والتخلف عن هذا الامر، امام الثالث فهو تحديد مواعيد جديدة للدفع"، مشيرة الى ان "الاجواء تتجه الى الخيار اعادة الجدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر متابعة لقناة "المنار": لبنان يتجه لإعادة جدولة الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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