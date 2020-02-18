حراك صور أضاء شموعا عن روح الشاب أحمد توفيق

أضاء منتفضو ساحة العلم في ​مدينة صور​ الشموع عن روح الشاب احمد توفيق الذي توفي متأثرأ بجراحه، وقد تجمع العشرات من ​المحتجين​ أمام الخيم وهم يحملون الشموع على وقع النشيد الوطني .

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