مصادر رئاسة الحكومة للـNBN:هناك ألغام توضع أمام الحكومة لعرقلة عملها

أفادت مصادر ​رئاسة الحكومة​ لقناة الNBN” " بأن "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ سيجري اجتماعات متتالية ومكثفة قبل آخر الشهر مع باقي الفرقاء السياسييين، لاتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بدفع مستحقات ​اليورو​ بوند"، لافتة الى أن "هناك الغام توضع أمام الحكومة لعرقلة عملها من قبل بعض الأشخاص".

وأكدت المصادر أنه "اذا لم يصبح هناك تجاوب من قبل المعرقلين مع الحكومة، سيكشف ويسمي دياب الأشياء كما هي وأسماء المعرقلين ل​وسائل الاعلام​"، مشيرة الى أن "هناك أشخاص يقولون شيئا في العلن وشيئا آخر بالخفية".