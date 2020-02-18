حراك حاصبيا نظم وقفة تضامنية مع الشاب احمد توفيق

نفذ العشرات من حراك ​حاصبيا​ وقفة تضامنية في خيمة الاعتصامات عند مثلث سوق الخان مع الشاب احمد توفيق الذي توفي متأثرا بجروح اصيب بها أثناء ​الاحتجاجات​، تحت عنوان "أعطانا روحو" وقد أضاء المشاركون الشموع ورددوا الهتافات المؤكدة على استمرار ​الثورة​ حتى تحقيق أهدافهم كاملة.

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