العثور على جثة داخل سيارة محروقة في الهري

عثر على جثة داخل ​سيارة​ محروقة بشكل جزئي ومركونة على طريق جانبي يربط المسلك الغربي للاوتوستراد عند مفرق الجزائري - حامات بالطريق البحري في الهري. وحضرت ​القوى الامنية​ والأدلة الجنائية للكشف على الجثة والتحقيق في الحادث ومعرفة هوية صاحبها. كما حضرت عناصر ​الدفاع المدني​ لنقل الجثة إلى المستشفى.

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