معلومات الـ"NBN": وفد صندوق النقد الدولي سيصل الخميس وليس اليوم

ذكرت مصادر قناة الـ"NBN" ان "اليوم عقد في السراي الحكومي بدل الاجتماع الواحد إجتماعين ، الاجتماع الأول كان على الساعة الرابعة مساء مع وفد الـ"IFC"، حيث حضر الاجتماع وزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد راوول نعمة، ووزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الطاقة ريمون غجر، وتم التطرق الى موضوع النقل والمطار، وركز الوفد على ان مشروع المطار لن يرتكز على الخصخصة انما على الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاتفاق تم حول هذا الموضوع وستعقد اجتماعات متتالية للبحث أكثر في هذا الملف".
ولفتت المعلومات الى أن "الاجتماع الثاني الذي طرأ في السراي وهو الأهم ، عقد بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير العمل السابق كميل أبو سليمان، حيث تم التطرق الى موضوع صندوق النقد الدولي والخطوط الحمر".
وأشارت المعلومات الى أن "وفد صندوق البنك الدولي سيصل يوم الخميس وليس اليوم كما قيل، واول اجتماع سيجريه الوفد سيكون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتاني مع رئيس الحكومة حسان دياب".
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