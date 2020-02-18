معلومات الـ"NBN": وفد صندوق النقد الدولي سيصل الخميس وليس اليوم

ذكرت مصادر قناة الـ"NBN" ان "اليوم عقد في ​السراي الحكومي​ بدل الاجتماع الواحد إجتماعين ، الاجتماع الأول كان على ​الساعة​ الرابعة مساء مع وفد الـ"IFC"، حيث حضر الاجتماع وزير ​المال​ ​غازي وزني​، ووزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، و​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​، ووزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، ووزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، وتم التطرق الى موضوع النقل و​المطار​، وركز الوفد على ان مشروع المطار لن يرتكز على ​الخصخصة​ انما على الشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص، والاتفاق تم حول هذا الموضوع وستعقد اجتماعات متتالية للبحث أكثر في هذا الملف".

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ولفتت المعلومات الى أن "الاجتماع الثاني الذي طرأ في السراي وهو الأهم ، عقد بين رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ و​وزير العمل​ السابق ​كميل أبو سليمان​، حيث تم التطرق الى موضوع ​صندوق النقد الدولي​ والخطوط الحمر".

وأشارت المعلومات الى أن "وفد صندوق ​البنك الدولي​ سيصل يوم الخميس وليس اليوم كما قيل، واول اجتماع سيجريه الوفد سيكون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتاني مع رئيس الحكومة حسان دياب".