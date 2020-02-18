القاضي جرمانوس يوقف دركِيَّين على خلفية جريمة مخفر الاوزاعي

أصدر مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​، قراراً قضى بتوقيف كلّ من الدركيين عباس ا. وعلي ا. "بسبب الأهمال الوظيفي في مخفر الأوزاعي، ما تسبب باستشهاد الرائد جلال شريف والمعاون أوّل زياد العطار".

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