إضاءة شموع عن روح الشهيد جلال شريف والشاب أحمد توفيق بساحة الشهداء

شهدت ساحة الشهداء نشاط إضاءة شموع عن روح الرائد الشهيد جلال شريف والشاب أحمد توفيق الذي توفي في طرابلس اثر إصابة أثناء احتجاجات طرابلس.
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