إضاءة شموع عن روح الشهيد جلال شريف والشاب أحمد توفيق بساحة الشهداء

شهدت ​ساحة الشهداء​ نشاط إضاءة شموع عن روح الرائد الشهيد جلال شريف والشاب أحمد توفيق الذي توفي في ​طرابلس​ اثر إصابة أثناء ​احتجاجات​ طرابلس.

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