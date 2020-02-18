النشرة: مسيرة احتجاج لحراك صيدا ضد الغلاء وارتفاع الاسعار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن اغلاق السير جزئيا على تقاطع ايليا في صيدا حيث ينظم حراك صيدا ​مسيرة​ احتجاج ضد الغلاء و​ارتفاع الاسعار​ وتأكيداً على الصمود في الساحات في وجه "سلطة الفساد"، وتحت شعار "ما بيسكت نبض الثوّار". وذلك وسط اجراءات امنية مكثفة.

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