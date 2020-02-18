شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "ادعم نقابتك": سامح عاشور سبق هانى شاكر فى قرار التنقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المجيد جابر المحامي المتحدث الرسمى باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، والمرشح علي مقعد استئناف القاهرة، أن النقيب سامح عاشور نقيب المحامين سبق الفنان هانى شاكر فى قرار التنقيه .

وأضاف جابر: رغم قيام هاني شاكر نقيب الموسيقيين باستبعاد مطربى المهرجانات إلا أنه لم يلق معارضه نقابيه تتعاطف معهم عكس النقيب سامح عاشور عندما قام بعمل التنقيه وجد أصحاب المصالح الشخصية وأصحاب العدوات النقابية والمنافسين له صفا واحدا ضده، مما يؤكد وقوف المعارضة النقابية في الاتجاه المعاكس لمصلحة النقابة والمحامين.

Advertisements

واستطرد أن وقوف معارضى عاشور ضد قرار التنقية الذى اعتمده نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس إدارة النقابة العامة للمحامين ووقوفهم مع غير المشتغلين واصحاب شهادات التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات وبعد قرار التنقية وتصفية هؤلاء من نقابة المحامين واستبعادهم سيقف المشتغلين في الانتخابات القادمة ضد هذه المعارضة التى حاولت تصفية خلافاتها الشخصية مع شخص النقيب على حساب المحامين المشتغلين.

وشدد جابر أنه كان يجب علي المعارضه الوقوف ضد غير المشتغلين الذين كانوا يستهلكون أموال ومقدرات نقابة المحامين وكانوا يعتبرونها تكيه لهم والوضع اختلف بعد استبعادهم فقرار فوزهم أو عدم فوزهم أصبح فى يد المحامين المشتغلين الذين لن يتركوهم يدخلون مجلس إدارة نقابة المحامين نهائيا ولن ينالون ثقة واحترام أعضاء الجمعيه العموميه للمحامين.