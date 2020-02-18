شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفتح نقاش موسع حول معوقات 17 مجمعا صناعيا بحضور وزراء ومحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، نقاشاً موسعاً حول توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء 17 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، والوقوف على المعوقات التي تعيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المناطق في المجمعين الصناعيين بكل من محافظتى الإسكندرية وبنى سويف، وذلك في اجتماع موسع يوم الاثنين المقبل برئاسة النائب محمد كمال مرعى.

ويحضر الاجتماع، وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحافظى الإسكندرية وبنى سويف، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيسى الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، ورؤساء الشركات التابعة في محافظتى الإسكندرية وبني سويف، للاستماع إلى ملاحظات أعضاء المجلس واللجنة، حول المجمعات.

كما تستكمل اللجنة مناقشة كيفية العمل على توحيد السياسات وتيسير الإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزى والبنوك التابعة وممثلين عن وزارة التنمية المحلية.

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وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، قال إن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية للمجمع الصناعى للمحلة الكبرى، لتفقد الأعمال به ومتابعة الجدول الزمنى لأعمال مشروع المجمع، في ضوء ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، بحضور الوزيرة وأعضاء اللجنة، ومحافظ الغربية، خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى.

ووفرت نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة، 9 ملاين جنيه لاكتمال الأعمال، وطالبت ممثل هيئة التنمية الصناعية دفع المبالغ المطلوبة لشركتي الكهرباء والمياه بالبحر الاحمر لتوصيل المياه والكهرباء للمجمع الصناعي من أجل تشغيله للشباب، مؤكدة علي ضرورة توعية الشباب بالبحر الاحمر بهذه المشروعات والهدف منها لتنمية الصناعة، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.