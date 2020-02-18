شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لترميم مسجد شيخ العرب همام فى قنا.. والآثار تستجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا، بالشكر للحكومة ووزارة الآثار، لسرعة الاستجابة إلى طلبات الإحاطة والاقتراح برغبة، التى تقدم بها بخصوص ترميم مسجد شيخ العرب همام، وقامت بإيفاد لجنة اليوم الثلاثاء من الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية بأثار مصر العليا، وقامت بزيارة إلي مسجد شيخ العرب همام بفرشوط الأثري للوقوف علي حالة الترميمات المطلوبة للمسجد بناء على طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير الآثار والأمين العام لهيئة الآثار، وأفادت بتقرير بأن المسجد يحتاج إلى عدة ترميمات دقيقة.

ولفت خلف الله، في تصريح للمحررين البرلمانيين، إلي أن الحكومة استجابت للمطالبات الذي تقدم بها من خلال الدور الرقابي طبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتم تشكيل اللجنة من الهيئة العامة للآثار الإسلامية، وأفادت بضرورة الترميم الدقيق للحوائط والجدران بالمسجد، وقررت ضرورة استكمال السور من جميع الجهات، بالطوب الأحمر، بالإضافة إلى ضرورة تغيير شبكة الكهرباء والأسلاك الداخلية للمسجد لأنها متهالكة منذ عقود ويخشى حدوث حريق.

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وتابع خلف الله: "آخر مرة تم ترميم المسجد، كان فى التسيعنات منذ أكثر من 20 عاما، ونظرا لعوامل الزمن فيحتاج إلى ترميم شامل والمحافظة على الأثر التاريخى الهام".

وكان النائب خالد خلف الله، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الأوقاف ووزير للتخطيط ومحافظ قنا، بشأن سرعة اعتماد ترميم مسجد شيخ العرب همام بقرية العركي بفرشوط المنشئ عام 1184 هجرية حتى يكون مزارا سياحيا كأثر إسلامى ومنارة تاريخية بمحافظة قنا؛ وكشاهد على مقاومته للمماليك والأتراك.