ضبط 8 أطنان فوارغ عبوات محاليل طبية مُعاد استخدامها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تحفظت الأجهزة التنفيذية في حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على 8 أطنان فوارغ عبوات محاليل طبية مُعاد استخدامها، وكميات من اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط بعض المصانع المخالفة لاشتراطات الدفاع المدني.

جاء ذلك خلال حملة شنها الحي، ضمن حملة التفتيش ومراجعة التراخيص واشتراطات الأمن الصناعي للمنشآت الصناعية، ومدى اتباع القوانين البيئية واتخاذ التدابير اللازمة لخطط الدفاع المدني.

قال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا، إنه جرى التفتيش على منشآت تعبئة وتغليف المواد الغذائية، ومراجعة التراخيص، والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المستخدمة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة معايير شروط التخزين وفقًا للطرق الصحية، ومراجعه الشهادات الصحية للعاملين وخطط الدفاع المدني.

وأضاف رئيس الحي، إلى أنه جرى التفتيش على المطاعم ومخازنها ومراجعة التراخيص والشهادات الصحية، وصلاحية السلع الغذائيه المستخدمة وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.​