صحة الوادي الجديد: تطعيم 36 ألفًا و794 طفلاً ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، عن تطعيم 3 آلاف و482 طفلاً، في ختام اليوم الثالث من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بإجمالي 36 ألفًا و794 طفلاً، على مدار يومين، بنسبة 95.7% من المستهدف تطعيمه على مستوى المحافظة، والبالغ 38 ألفًا و441 طفلاً طوال فترة الحملة التي تستمر لمدة 4 أيام.

أوضح محروس أن الحملة تنفذ في جميع المدارس والوحدات الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية القروية، من خلال 225 فرقة طبية، مؤكدًا أن التطعيم يشمل الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان صباح أمس الأول الأحد، حملتها القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكافة المحافظات، وذلك للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، لرفع الحالة المناعية للأطفال، وذلك من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات، والفرق المتحركة التي تجوب الشوارع والقرى والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، في الفترة من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر، ويعد التطعيم ضروريًا لكل الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة.​