رفض دعوى أحمد الفيشاوي بطلب تعويضه ماديًا عن عدم رؤية ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة استئناف الجيزة، إلغاء الحكم القضائي بتعويض الفنان أحمد الفيشاوي عن عدم رؤيته ابنته "لينا" والذي صدر سابقًا ضد جدتها لأمها.

كان المحامي شعبان سعيد وكيلًا عن لينا أحمد الفيشاوي وجدتها، قد استأنف على الحكم الصادر من المحكمة بإلزام موكلته بتعويض مادي لعدم تنفيذها حكم الرؤية، بسبب سفرها خارج البلاد.

كان أحمد الفيشاوي أقام دعوى رؤية ضد جدة ابنته ﻷمها، بعد انتقال الحضانة إليها بحكم قضائي صادر من محكمة أسرة قسم الجيزة لزواج ابنتها هند الحناوي من شخص آخر، وقضت المحكمة بإعطائه حق رؤية ابنته بنادي شباب المقطم، لكن الثانية لم تنفذ قرار المحكمة نظرًا لسفرها خارج البلاد.

وأقام "الفيشاوي" دعوى تعويض ضد زوجته السابقة هند الحناوي، بتعويضه ماديًا، وقدرت المحكمة التعويض في حكم أول درجة بإلزام لينا ابنته ووالدتها هند الحناوي بتعويض مادي، وألغت المحكمة التعويض بالاستئناف الذي أقامه محامي ابنة الفيشاوي.