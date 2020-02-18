4 مصابين في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:
أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارتين نقل وملاكي، على الطريق الزراعي في قرية المطيعة بمركز أسيوط.
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، بوصول 4 مصابين في حادث مروري، إلى مستشفى الإيمان العام.
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين اصطدام سيارة ملاكي رقم "3498 ي م د "، بسيارة ربع نقل رقم "6472"، على طريق أسيوط الزراعي بقرية المطيعة، ما أسفر عن إصابة أسامه عبدالعظيم، وأحمد سيد كامل"، وعاطف خلف حسانين، وكريم عاطف خلف.
نُقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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