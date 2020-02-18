محكمة هولندية تلزم روسيا بدفع 50 مليار دولار لمساهمي "يوكوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام (د ب أ)

قضت محكمة استئناف هولندية في لاهاي اليوم الثلاثاء بأن تدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة النفط يوكوس التي تم تفكيكها.

وأيدت المحكمة حكما صدر في عام 2014 بأن روسيا فرضت رسوما ضريبية مرهِقة على شركة يوكوس لتعجيز الرئيس التنفيذي للشركة، ميخائيل خودوركوفسكي، والذي كان منتقدا قويا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة في بيان إن روسيا سعت إلى "القضاء على خودوركوفسكي كمنافس محتمل للرئيس بوتين، ولكي تستولى على ممتلكات يوكوس".

وردا على ذلك، قالت وزارة العدل الروسية إن المحكمة الهولندية لم تحصل على موافقة روسيا على التحكيم، في حين تعهد الممثل القانوني لروسيا باستئناف الحكم.

وقال أندري كونداكوف الممثل القانوني لروسيا في تصريحات بثتها وكالة تاس الروسية للأنباء إن "الفترة اللازمة لتقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا الهولندية تبلغ 3 أشهر، وسوف نقدمه خلال هذه الشهور الثلاثة".

Advertisements

ولجأ المساهمون السابقون في يوكوس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القضاء الهولندي بدعوى أن هذه الإجراءات لن يتم تناولها بشكل عادل في روسيا.

وأصدرت روسيا تشريعا قبل سنوات لتجنب دفع مبالغ كبيرة قد تقضي بها أحكام أجنبية، إذا رأت موسكو أنها تتعارض مع دستور البلاد.

من ناحيته رحب خودروكوفسكي، الذي أمضى نحو 10 سنوات في سجون روسيا بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال، في حين فككت الدولة الروسية شركة يوكوس، بحكم المحكمة الهولندية.

وقال خودروكوفسكي في بيان إن حكم المحكمة الهولندية أكد أن تحرك روسيا ضد يوكوس لم يكن متعلقا بالسياسات "لكنه كان متعلقا بالحرب ضد المنافسين السياسيين".

وأضاف خودروكوفسكي الذي يعيش خارج روسيا ويدعم المعارضة في الداخل، أنه لا يجب أن يتحمل الشعب الروسي هذه الغرامة الباهظة وإنما تتحملها شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت التي استحوذت على أصول يوكوس.