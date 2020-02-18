أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عملين إرهابيين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم وفقا لموقع روسيا اليوم .
وقالت المخابرات الروسية في بيان صدر عنها اليوم: "تمكن رجال الأمن من اعتقال اثنين من المراهقين وبحوزتهماعبوات ناسفة يدوية الصنع".
وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال المتهمين وهما من سكان مدينة كيرتش، ومن مواليد عامي 2003 و2004.
وتابع البيان: "تم العثور في محل إقامة المعتقلين
وذكر رجال الأمن، أن الموقوفين قاما باختبار فعالية العبوات المذكورة على الحيوانات.
وأقر أحد الموقوفين لرجال الأمن، بأنه قام مع شريكه بالتدرب على قتل الحيوانات، وقال: "قمنا بإحراق أحد الحيوانات بواسطة محلول كيميائي، وضربنا آخر بالحائط، وضربنا الثالث على رأسه".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو :الأمن الروسي يحبط عملين إرهابيين في القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.