أصدرت محكمة الوزراء الكويتية قرارا بمنع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الكويتية الأسبق جسار الجسار وآخرين من السفر؛ وذلك على خلفية التحقيق في عدد من قضايا المال العام وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. قضايا المال العام وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية الكويتية تلقت كتاباً من محكمة الوزراء اليوم يتضمن أسماء الممنوعين من السفر.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، قد أعلن - في بيان - في 17 نوفمبر الماضي، استعداده للمثول أمام القضاء الكويتي؛ لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليه حول تجاوزات مالية بشأن (صندوق الجيش) وحساباته إبان توليه حقيبة وزارة الدفاع. الممنوعين من السفر.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح، قد أعلن - في بيان - في 17 نوفمبر الماضي، استعداده للمثول أمام القضاء الكويتي؛ لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إليه حول تجاوزات مالية بشأن (صندوق الجيش) وحساباته إبان توليه حقيبة وزارة الدفاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة الوزراء الكويتية: منع سفر وزير الداخلية السابق وآخرين على خلفية التحقيق في قضايا مال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.