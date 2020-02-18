وزير الخارجية الباكستاني يرحب بعرض جوتيرس للوساطة حول قضية كشمير

رحب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس للوساطة حول قضية كشمير وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات قريشي جاءت خلال حديثه للصحفيين في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد).. وأكد قريشي أن كشمير منطقة متنازع عليها دوليًا، ولا يمكن للهند فرض إجراءاتها

غير القانونية وأحادية الجانب في كشمير، وقال إن ردة فعل الهند على عرض الأمين العام للأمم المتحدة أظهرت أن الهند تتجنب حل القضايا العالقة.وفي سياق متصل، أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، في وقت سابق اليوم، التزام الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن حول إقليم كشمير، التي تعهدت بمنح الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير.أعرب علوي - خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش - عن قلق بلاده حيال الإجراءات غير القانونية من قبل الهند بكشمير والوضع الإنساني المتدهور هناك في ظل حظر التجول والحصار العسكري، مشيرا إلى أن تصعيد التوتر من جانب الهند على الخط الفاصل في كشمير يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليميين".وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن جوتيريش وصل إلى باكستان أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لحضور المؤتمر الدولي حول اللاجئين الأفغان .