استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحًا واحدًا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسًا مناسبًا وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون

أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.وذكر 74% من المشاركين في الاستطلاع أن لديهم دراية ببرامج المرشحين الانتخابية فيما يعتبر 84% أن مسألة اختيار شخصية المرشح لشغل منصب الرئيس تمثل اختلاف حقيقيا بالنسبة لهم.رغم التوجه الإيجابي بشأن المرشحين الانتخابيين ، فمن ناحية أخرى لا يعتقد 56%، بما يمثل أغلبية الأمريكيين، أن عملية الانتخابات تسير بالصورة التي ينبغي أن تسير بها.