توجيه الطلب لنتنياهو بحضور محاكمته بغية سماع الاتهام

قال القضاء في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.

وأضافت القضاء، في بيان، أن نتنياهو يجب أن يكون حاضراً في الجلسة التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

وينفي نتنياهو ارتكاب كل الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد ويقول إنه ضحية مطاردة ذات دوافع سياسية. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات، وهو في المنصب.

ووجهت وزارة العدل في 28 يناير الماضي إلى نتنياهو تهمة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة بعيد تخليه عن طلبه الذي قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وكان خصومه قد حشدوا بالفعل أغلبية في البرلمان لحرمانه من الحصانة.

وقدم افيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، حيث سيحاكم نتنياهو بتهمة الفساد بتلقي هدايا فاخرة من السيجار والمجوهرات.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.