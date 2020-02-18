السودان: محاكمة البشير أمام "الجنائية الدولية" أحد الخيارات

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل صالح أن الرئيس السابق عمر البشير ومشتبهاً بهم آخرين قد يرسلون إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الوزير أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من المجلس السيادي السوداني.

وأضاف صالح "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".

كانت الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في دارفور، الثلاثاء الماضي، على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة. والمطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور، خمسة سودانيين.

والبشير أحد الخمسة المشتبه بهم.

والبشير، المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بزعم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي السوداني، في بيان بعد التوصل إلى الاتفاق مع المتمردين، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان يشتمل على "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وقال التعايشي كذلك إن الجانبين اتفقا على إنشاء "محكمة خاصة بجرائم دارفور منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية".