الجيش الليبي يقصف سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:14 مساءً - مشاركة

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أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، بأن الجيش الوطني الليبي استهدف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة فايز السراج.

وأظهر مقطع مصور دخانا كثيفا يتصاعد من السفينة التي انتهكت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر في ميناء طرابلس قوله إن مستودعا ضُرِب في الهجوم.

وفي تصريحات صحفية قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن ميناء العاصمة طرابلس البحري تعرض لهجوم اليوم دون أن يدلي بتفاصيل.

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ولم يصدر لغاية الآن بيان عن قيادة الجيش الوطني الليبي بشأن الحادث.

وكان الجيش تحدث في الماضي مرارا عن سفن الأسلحة التي ترسلها أنقرة إلى ميناء طرابلس لدعم الميليشيات المتطرفة.