كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: تسجيل 92 حالة انتقال لفيروس كورونا في 12 دولة غير الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، "تسجيل 92 حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد بين البشر في 12 دولة غير الصين".

وقال جيبريسوس: "خلال الوقت الراهن، لا نملك البيانات الكافية حول الحالات خارج الصين لإجراء مقارنة ذات معنى، حول شدة المرض أو معدل الوفيات، نحن نتابع مع الدول للحصول على المعلومات حول ما يحدث لكل حالة".

​وأوضح: أنه لم يتم تسجيل حالات انتقال مستدامة للعدوى بين البشر إلا في ظروف معينة مثل سفينة "دياموند برنسيس"، متابعًا: "تحدثت مع وزير الصحة الماليزي لمناقشة حالة السفينة فيستردام أيضًا".

وأضاف: "تشير جميع العلامات إلى أهمية استعداد جميع الدول لوصول فيروس كورونا إليها، ولعلاج المرض بعطف وكرامة، ولحماية العاملين في مجال الصحة ومنع انتقال العدوى".

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وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، أن الفيروس سريع الانتشار تسبب في وفاة 98 شخصًا في الصين، يوم أمس الإثنين، مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة.

كما سجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم أمس الاثنين؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 72436 في المجمل، وظهرت حالات مصابة بالفيروس في نحو 30 دولة.

وبذلك يكون معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين تراجع إلى أقل من 2000 حالة، للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي، لكن خبراء عالميين قالوا: إن "من المبكر للغاية الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى".

وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية، وفقا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".