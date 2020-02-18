كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال بقوة 5,2 ريختر يضرب غرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضرب زلزال، مساء اليوم الثلاثاء، بقوة 5,2 على مقياس ريختر يضرب قضاء "كرك أغاج" بولاية "مانيسا" غربي تركيا، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وبحسب مصادر محلية تركية، فقد وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وتوجهت فرق الهلال الأحمر التركي بشكل عاجل إلى قضاء قرق أغاج، ولم ترد أي معلومات حول الأضرار حتى هذه اللحظة.
ويذكر أن زلزال، ضرب شمالي غرب تركيا، يوم الأحد الوافق 2 فبراير الجاري، على عمق 7.03 كم، وعلى بعد 24.4 كم من بحر مرمرة.
ومن الجدير بالذكر أن تركيا تعرضت منذ أيام لأكثر من زلزال آخر، أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.