كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء: إليكم المدة التي يمكن أن يظل فيها "كورونا" على الأسطح الملوثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتزايد المخاوف بشأن طول فترة بقاء فيروس كورونا الجديد على الأسطح - لدرجة أن البنك المركزي الصيني قد اتخذ تدابير لتنظيف عميق وتدمير أمواله، في محاولة لاحتواء الفيروس.

ومن غير المعروف تحديدًا كم من الوقت يمكن لفيروس كورونا الجديد أن يظل على الأسطح والأشياء الملوثة التي يحتمل أن تصيب الناس، ولكن بعض الباحثين يجدون أدلة عن طريق دراسة السلوكيات المراوغة لفيروسات كورونا الأخرى.

ووفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، أشارت الدراسات إلى أن أشخاصا أصيبوا بفيروسات تنتمي لنفس العائلة مثل «ميرس» أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بعد اتصالهم مع الجمال، ويشتبه العلماء في أن القطط هي المسؤولة عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

وتم العثور على فيروسات تاجية مثل السارس وميرس، على الأسطح المعدنية أو الزجاجية أو البلاستيكية ويمكنها أن تعيش هناك لمدة تسعة أيام إذا لم يتم تعقيمها، وفقًا للبحث الذي تم نشره في وقت سابق من هذا الشهر.

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يمكن أن يحدث التنظيف بالمنتجات المنزلية الشائعة فرقًا، وفقًا للبحث، الذي وجد أيضًا أن الفيروسات التاجية البشرية "يمكن إبطال مفعولها بفعالية من خلال إجراءات التطهير السطحي باستخدام الإيثانول 62-71٪، أو 0.5٪ بيروكسيد الهيدروجين أو 0.1٪ هيبوكلوريت الصوديوم"

وأعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن أرقام جديدة لتفشي المرض. وقالت السلطات إن عدد الحالات بلغ 72436 حالة - أي ما يصل إلى 1،888 من 70548 في اليوم السابق - ويبلغ عدد القتلى الآن 1868، بزيادة 98 من 1770.

قال شي جين بينغ، زعيم الصين، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء إن الصين تحقق "تقدمًا ملحوظًا" في احتواء الوباء، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

