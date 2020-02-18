كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصلاح اليمني يفشل في تطبيق سيناريو مأرب في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعى حزب الاصلاح اليمني مؤخرًا لاستئناف بيع النفط والغاز في محافظة شبوة؛ للاستفادة من حالة الضعف والخوف وغياب الدولة المركزية وصعوبة الرقابة على الموارد المالية.

وهذا ما يتيح المجال بحسب خبراء لضخ الأموال في أوردة التنظيم الدولي إلى جماعة الإخوان وتنشيط عملياتها في مصر وليبيا ومناطق أخرى حول العالم.

وقالت مصادر: إن "الإخوان نقل تجربة مأرب وشبوة إلى كامل محافظة حضرموت، التي تعاني في الوقت الحالي من محاولات لإرباك سلطاتها المحلية عبر سلسلة من سياسات العقاب الرسمية المتمثلة في إيقاف صرف قيمة محروقات تشغيل الكهرباء، وتأخير صرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، التي لا يهيمن عليها الإخوان".