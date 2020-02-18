كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: حجم الأزمة الإنسانية بسوريا يفوق طاقة وكالات الإغاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مسؤولون في الأمم المتحدة إن حجم الأزمة الإنسانية في سوريا أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هرباً من الهجوم صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان "المدنيون الفارون من القتال يتكدسون في مناطق بلا مأوى آمن وتتقلص مساحتها ساعة تلو الأخرى. وبرغم كل ذلك لا يزالون يتعرضون للقصف. ببساطة ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وقال شهود إن "الطائرات السورية والروسية واصلت غاراتها على بلدة دارة عزة في محافظة حلب اليوم غداة تعرض مستشفيين لأضرار جسيمة هناك".

وقال شهود في مستشفى الكنانة إن "الجدران انهارت من الانفجارات فيما تناثرت المعدات والإمدادات الطبية التي غطاها التراب في أنحاء المنشأة التي أصيب اثنان من العاملين فيها أمس الاثنين".