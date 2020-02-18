كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 18/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || انعقاد أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد في مارس

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر لها، بأن أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد ستعقد في 17 من مارس المقبل. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي يقصف سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس

أفادت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش الليبي قصفت سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري. أخبار عالمية عاجلة اليوم || كورونا الجديد أكثر فتكاً من الفيروس المسبب للانفلونزا

أظهر تحليل شمل 44672 مريضًا بفيروس كورونا في الصين تم تأكيد تشخيصهم من خلال الفحوصات المخبرية أن 1023 منهم قد توفوا بحلول 11 فبراير، وهذا معدل وفيات يبلغ 2.3 في المائة.

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