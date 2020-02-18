كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز: كورونا الجديد أكثر فتكاً من الفيروس المسبب للانفلونزا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر تحليل شمل 44672 مريضًا بفيروس كورونا في الصين تم تأكيد تشخيصهم من خلال الفحوصات المخبرية أن 1023 منهم قد توفوا بحلول 11 فبراير، وهذا معدل وفيات يبلغ 2.3 في المائة.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تشير الأرقام الصادرة يوميًا إلى أن المعدل قد زاد في الأيام الأخيرة.

ويعد هذا المعدل أعلى بكثير من معدل الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا الموسمية، والتي تم في بعض الأحيان مقارنة فيروس كورونا الجديد بها.

في الولايات المتحدة، تبلغ معدلات الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا حوالي 0.1 في المائة.

تم نشر التحليل الجديد عبر الإنترنت من قبل الباحثين في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وجد الباحثون أن أكثر من 81٪ من المرضى المصابين بالتشخيص المؤكد عانوا من مرض خفيف. ما يقرب من 14 في المئة لديهم حالات خطيرة من COVID-19، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وحوالي 5 في المئة لديهم أمراض خطيرة.

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كان ثلاثون في المائة من الذين ماتوا في الستينيات من العمر، و30 في المائة في السبعينيات، و20 في المائة في سن الثمانين أو أكبر.

وعلى الرغم من تمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة تقريبا بين الحالات المؤكدة، فإن الرجال يشكلون حوالي 64 في المائة من الوفيات.

توفي المرضى الذين يعانون من الأمراض الطبية الكامنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري، بمعدلات أعلى.

كان معدل الوفيات بين المرضى في مقاطعة هوبى، مركز تفشي الصين، أعلى بأكثر من سبعة أضعاف من المقاطعات الأخرى.

أعلنت الصين يوم الثلاثاء عن أرقام جديدة لتفشي المرض. وقالت السلطات إن عدد الحالات بلغ 72436 حالة - أي ما يصل إلى 1،888 من 70548 في اليوم السابق - ويبلغ عدد القتلى الآن 1868، بزيادة 98 من 1770.

قال شي جين بينغ، زعيم الصين، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء إن الصين تحقق "تقدمًا ملحوظًا" في احتواء الوباء، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.