كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. مواجهات وقيود وتحركات جديدة للسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في جميع أنحاء الصين، فرض المسؤولون أنواعًا مختلفة من الضوابط على تحركات الأشخاص، على أمل أن يؤدي تقليل الاتصال إلى منع فيروس "كورونا" من الانتشار أكثر.

ولقياس مدى واتساع هذه السياسات، درست صحيفة "نيويورك تايمز" عشرات الإعلانات وتقارير الحكومة المحلية من وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.

ووجد تحليل التايمز أن ما لا يقل عن 150 مليون شخص في الصين - أكثر من 10 في المائة من سكان البلاد - يواجهون قيودًا حكومية بشأن عدد المرات التي يمكنهم فيها مغادرة منازلهم.

وقالت الصحيفة: "أكثر من 760 مليون شخص في الصين الذين فرضت أحيائهم وقراهم قيودًا من نوع ما على مجيئ وخروج السكان، ويمثل هذا الرقم الأكبر أكثر من نصف سكان البلاد، وحوالي واحد من كل 10 أشخاص على هذا الكوكب".

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تتطلب الأحياء في بعض الأماكن من السكان فقط إظهار الهوية وتسجيل الدخول والتحقق من درجة حرارتها عند الدخول. آخرون يحظرون على السكان جلب الضيوف.

ولكن في الأماكن التي تتبع سياسات أكثر صرامة، يُسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل في وقت واحد، وليس بالضرورة كل يوم. أصدرت العديد من الأحياء ما يعادل تصاريح القاعة الورقية لضمان امتثال السكان.

في منطقة واحدة في مدينة شيان، نصت السلطات على أنه لا يجوز للسكان مغادرة منازلهم إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام للتسوق لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، كما يحددون أن التسوق قد لا يستغرق وقتًا أطول من ساعتين.