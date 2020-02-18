كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية البريطاني الجديد يحتفظ بموعد أول ميزانية بعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير المالية البريطاني الجديد ريشي سناك، بأنه سيلتزم بموعد 11 مارس لأول ميزانية للحكومة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يبدد التكهنات بأن الخطط التي من المرجح أن تنطوي على زيادة كبيرة في الإنفاق ستؤجل.

وكان سلف جافيد، الذي كان يعمل بالفعل على خطط لزيادة الاستثمار العام بعد عقد من القيود المشددة على الإنفاق، استقال بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وأثار رحيله أسئلة حول ما إذا كان سيتم تسليم الميزانية في الموعد المحدد.

وقال سناك، في تغريدة اليوم الثلاثاء، "التصدع للتحضير لأول ميزانية لي في 11 مارس، وسوف نفي بالوعود التي قطعناها على أنفسنا للشعب البريطاني، ورفع مستوى وإطلاق إمكانات البلاد".

ووعد جونسون بتقليص فجوة الثروة والفرص بين أجزاء من بريطانيا عن طريق توجيه الاستثمار إلى شمال ووسط إنجلترا؛ حيث فاز بأصوات من العديد من المؤيدين التقليديين لحزب العمال المعارض الرئيسي، وفقاً لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

Advertisements

ويبقى أن نرى ما إذا كانت سنك سيعيد كتابة القواعد المالية الجديدة للحكومة، التي أعلن عنها العام الماضي من قبل جافيد.

وبموجب هذه القواعد، لن يتم تمويل الإنفاق اليومي عن طريق الاقتراض في غضون ثلاث سنوات، ولن يتجاوز صافي استثمار القطاع العام أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم مراجعة خطط الإنفاق إذا وصلت مدفوعات فوائد الديون إلى 6٪ من إيرادات.

وستسمح القواعد للحكومة باستخدام تكاليف الاقتراض المنخفضة لتعزيز الاستثمار ومساعدة المحافظين على الوفاء بوعود الانتخابات التي تصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) سنويًا في استثمارات إضافية في الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الأخرى.

وعندما سئل مباشرة يوم الجمعة عما إذا كانت الحكومة لا تزال ملتزمة بهذا الإطار، رفض مصدر في مكتب جونسون التعليق.