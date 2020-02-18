“صراصير” في وجبة غذاء تغضب تلميذات بثانوية في مراكش.. ومدير الأكاديمية يوضح

خاضت نزيلات القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية “عودة السعدية” في مراكش، أمس الاثنين، إضرابا عن الطعام، بعد ضبطهن لأكثر من مرة لحشرات في وجبات غذائية.

وجاءت الخطوة، التي أقدمت عليها التلميذات سالفات الذكر، احتجاجا على عثورهن على حشرة من نوع “الصراصير” الصغيرة في وجبة من وجبات الغذاء؛ وهو ما دفعهن إلى مقاطعة الأكل.

وراسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، اليوم الثلاثاء، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة مراكش آسفي، بشأن ما أسمته “الاختلالات، التي يعرفها القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية عودة السعدية”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، في المراسلة، التي توصل “اليوم 24″، بنسخة منها، بفتح تحقيق حول “التجاوزات، التي يعرفها القسم الداخلي بالثانوية التأهيلية “عودة السعدية”، بما فيها امتهان كرامة التلميذات، وتعريضهن للسب، والشتم، والاهانات”، بحسب تعبيرها.

وأوضح المصدر ذاته أن نزيلات القسم الداخلي المذكور، عبرن عن احتجاجهن، أمس، “على التغذية غير السليمة، الفاقدة للنظافة، حيث تغزوها الحشرات والصراصير”، مشددة على أن احتجاج النزيلات، دليل على “عدم مباشرة الإصلاحات الضرورية بالقسم الداخلي للمؤسسة، إضافة إلى عدم اهتمام الجهات الوصية بمعاناة، ومطالب التلميذات، وأيضا استهتار إدارة المؤسسة بسلامة وصحة التلميذات، والتمادي في حملهن على مغادرة القسم الداخلي، فضلا عن غياب العناية اللازمة بمتطلبات، وحاجيات النزيلات، التي من المفترض توفرها من طرف الجهة المشرفة على المؤسسة”.

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ومن جانبه، أوضح أحمد كريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة مراكش آسفي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الحديث عن “سوء التدبير”، في المؤسسة المذكورة، ليس جديدا.

وأورد أن المديرية فتحت تحقيقا، بالفعل، بخصوص ما يتم تداوله من “سوء تدبير” في المؤسسة المذكورة، وأرسلت إليها لجانا إقليمية، وجهوية، ومركزية، لإعداد تقارير بخصوص الموضوع.

وأوضح مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أنه بعد احتجاجات التلميذات، يوم أمس، بسبب ما اسموه “سوء التغذية”، تم إرسال لجنة خاصة لتقتصي حقيقية الأمر.

هذا وأصدرت الثانوية “عودة السعدية”، بلاغا، تؤكد من خلاله احتجاج التلميذات، بالقسم الداخلي، بالمؤسسة، عن جودة الأطعمة المقدمة في وجبة الغذاء، موضحة أنه” إدعاء مفتعل على ما يبذله الطاقم الإداري والتربوي، بالمؤسسة من مجهودات لتوفير الظروف المناسبة لنجاح العملية التعليمية”.

وأوضحت المؤسسة ذاتها، أنها أخبرت المديرية الإقليمية بالأمر، حيث تم التفاعل الفوري وإرسال لجنة مكونة من المصالح المادية والاقتصادية للوقوف على المعايير المعمول بها للضمان السير العادي للقسم الداخلي.