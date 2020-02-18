زوجة “مول الكاسيكيطة”: الحكم الاستئنافي على زوجي قاس وبعد شهرين أنتظر مولودا

عبرت زوجة “البودكاستر”، محمد السكاكي، الملقب بـ”مول الكاسكيطة”، عن حزنها الشديد من الحكم الاستئنافي، الصادر في حق زوجها، اليوم الثلاثاء، والرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي، الذي قضى في حق “مول الكاسكيطة” بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية، قدرها 40 ألف درهم.

وقالت زوجة “مول الكاسكيطة”، في حديثها مع “اليوم 24″، إن أطفالها، لم يتقبلوا الحكم على والدهم، فضلا عن أنها حامل، إذ تنتظر مولودا ثالثا بعد شهرين فقط، لافتة الانتباه إلى أن “الوضع صعب عليها، وعلى أسرتها الصغيرة”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن” الحكم الاستئنافي لم يكن منتظرا؛ إذ إن أربع سنوات حبسا نافذة قاسية”، وقالت: “كنا نأمل أن يتم تخفيض الحكم، لكن حدث ما لم نتخيله”.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف في مدينة سطات أيدت، اليوم، الحكم الابتدائي، الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية في مدينة سطات، في حق “البودكاستر” محمد السكاكي، الملقب بـ”مول الكاسكيطة”.

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وكانت الغرفة الجنحية التلبسية في مدينة سطات، قد أدانت “مول الكاسكيطة” بالحبس أربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية نشره لفيديو، ووجهت لهم تهم “الإساءة إلى الملك، والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات، والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سطات، قال في شهر دجنبر الماضي، إن المعني بالأمر دأب على إنتاج، ونشر فيديوهات على “يوتيوب” تتناول مواضيع تثير الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية مهمة، وهو البلاغ، الذي أثار جدلا كبيرا.

وسبق أن تعرّض الـ”بودكاستر” محمد سكاكي للاعتقال، والمحاكمة بتهمة “إهانة موظف عمومي، “والدعوة إلى “تظاهرة غير مرخصة”.