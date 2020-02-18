مسؤولو إتحاد تمارة يتهمون فريق مولودية الداخلية بالاعتداء عليهم

سعد فاروق – صحافي متدرب

تعرض فريق اتحاد تمارة لإعتداءات لفظية وجسدية خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية الداخلية برسم الدورة 20 من منافسات القسم الأول هواة، بالملعب البلدي بمدينة الداخلة، وفق بلاغ للفريق التماري.

وكشف بلاغ فريق اتحاد تمارة، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن عضو المكتب المسير لإتحاد تمارة خالد مراد، وإداري الفريق هشام أبوبكر تعرضا لإعتداءات من طرف رئيس مولودية الداخلة.

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وحسب البلاغ، فإن الأمور بدأت باحتجاج بعثة الإتحاد من المدرجات على الأخطاء التحكيمية، وعدم احتساب ضربة جزاء، مع استفزاز رئيس مولودية الداخلة لحارس مرماهم من وراء السياج الواقي، وذلك بالسب بالكلام النابي أمام مرأى رجال الأمن، مما أفقد الحارس تركيزه على المباراة، يضيف البلاغ.

وشدد البلاغ على أن رئيس فريق المولودية وجه لعضوي مكتب اتحاد تمارة وابلا من السب رفقة 30 شخصا، وبعد ذلك تم سحلهما إلى أسفل المدرجات، مبرزا في السياق ذاته أنه ثم نقل المعنيين بالأمر بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الجهوي الحسن التاني.

وختم البلاغ “إتحاد تمارة يستنكر هذه الأفعال المشينة، والتي لا تمت للرياضة بصلة، علما أن مثل هذه الأحداث سبق أن تعرض لها الوداد السرغيني والنادي المكناسي”.