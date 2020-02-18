بحضور سعيدة شرف.. “الهاكر” المتهم في ملف “حمزة مون بيبي” يعترف بعلاقته بـ”باطمة”

أقر الهاكر المتهم في قضية “حمزة مون بيبي” أمام المحكمة الابتدائية في مراكش، في جلسة اليوم الثلاثاء، أن له علاقة مع الفنانة دنيا باطمة، وكلفته باختراق حساب بوسائل التواصل الاجتماعي ممقابل مادي.

وأقر الهاكر حسب تصريح محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعلاقته مع باطمة، وذلك في الجلسة التي قدمت فيها الفنانة سعيدة شرف إفادتها.

وقال المديمي، إن النيابة العامة استمعت لسعيدة شرف، التي أكدت أنها تواصلت سابقا مع الهاكرز من أجل إسترجاع حسابها الشخصي بالانستغرام، قبل أن تصدم بأن المعلومات التي تضمنها حسابها المخترق نشرت على صفحة الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي”.