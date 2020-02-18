المغرب يطرح مناقصة دولية لشراء 354 ألف طن من القمح الأمريكي

طرح المغرب مناقصة جديدة لشراء 354 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ، بموجب نظام التعريفة التفضيلية للواردات.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن تجار أوربيين أكدوا أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، المشتري الرسمي للحبوب في المغرب، طرح مناقصة لشراء حوالي 354 ألف طن من القمح الأمريكي، المنشأ بموجب نظام التعريفة التفضيلية للواردات.

وأضاف التجار الأوربيون أنفسهم أن المناقصة تطلب وصول الشحنات إلى موانئ المغرب بحلول 31 مارس، بعدما وافقت الحكومة، في 26 دجنبر على مرسوم بتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين اعتبارا من الثاني من يناير الماضي وحتى 30 أبريل المقبل، لضمان إمدادات منتظمة، وتفادي ارتفاعات في الأسعار في السوق المحلية.

وكان المكتب قد أعلن، قبل أشهر، نيته استيراد أزيد من 920 ألف طن من القمح الأمريكي، بسبب انخفاض إنتاج الحبوب لموسم 2018- 2019 بحوالي 49 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وقدرت وزارة الفلاحة، الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية الثلاثة، خلال الموسم الجاري، بنحو 52 مليون قنطار، أي بانخفاض 30 في المائة مقارنة مع موسم متوسط في ظل مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار)، و49 في المائة مقارنة بالموسم السابق، الذي كان موسما استثنائيا من حيث إنتاج الحبوب.